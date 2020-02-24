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بعد تسليمه 370 ألف جنيه..سائق الإسعاف الأمين يروى التفاصيل.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشف سائق عربة الإسعاف، محمد عبد الغنى، تفاصيل إعادته مبلغ 370 ألف جنيه وتسليمها للشرطة، لافتًا إلى أنه تلقى بلاغا من غرفة إسعاف كفر الشيخ بوجود مصابين على الطريق الدولى، وتوجه للحادث ووجد سيارة ملاكى مقلوبة وبها شخصان.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن السيارة كان بها جثة ومصاب، وتم التعامل معهم ونقل المصاب إلى المستشفى.

وتابع أن المصاب كان معه شنطة به مبلغ ونقلناه إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم إبلاغ القيادات بأن المصاب كان معه شنطة بها عملات مصرية وعملات أجنبية.

وأشار إلى أنه سلم المبلغ لنقطة الشرطة فى اسعاف مستشفى كفر الشيخ العام، مضيفًا أنه دائما ما يجد أمانات مع المصابين فى الحوادث ويتم الحرص عليها.

وفى سياق آخر ناشد سائق عربة الإسعاف المواطنين بضرورة التعاون مع عربة الإسعاف أثناء فترات الزحام، مضيفًا أن حياة المصاب تتغير فى ثانية ويمكن إنقاذه فى حالة الوصول للمستشفى سريعًا.
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