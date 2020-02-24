بحضور علماء الأزهر.. انطلاق مؤتمر وعظ الأقصر اليوم

ينطلق اليوم الاثنين بمحافظة الاقصر مؤتمر " دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية" برئاسة فضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وعدد من علماء الازهر الشريف وتحت رعاية فضيلة الامام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر .





يشارك فى المؤتمر المستشار " مصطفي ألهم " محافظ الأقصر والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والشيخ أحمد محمود طايع مدير عام منطقة وعظ الأقصر والشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف ونخبة من علماء الأزهر والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .

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يعقد المؤتمر بمكتبة مصر العامة بوسط مدينة الأقصر ويأتي هذا انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي وللتأكيد على التعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بعيدا عن التطرف والإرهاب.