إحالة 27 من العاملين بإيتاي البارود والدلنجات للتحقيق

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 27 من العاملين بالمنشآت الصحية والخدمية بإيتاى البارود للتحقيق لعدم التزامهم وانضباطهم بالعمل وتغيبهم بدون سند قانونى مشددًا على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين؛ مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير.

أكد المحافظ ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.





واسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابه والمتابعه بمركزي ( ايتاي البارود - الدلنجات ) من خلال المرور علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية

وأسفرت الحملات عن إحالة 22 من العاملين بالوحدات الصحية بقري( كنيسة الضهرية - اشليمة - جبارس قبلي ) و مدرسة الدكتور أحمد جويلي الإبتدائية بقرية نكلا العنب إيتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني وترك العمل أثناء المواعيد الرسمية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتمكنت الحملة فى الدلنجات من إحالة ٥ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية سالم للتحقيق منهم طبيب الوحدة وطبيب الأسنان والصيدلي لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.

