مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ: نتلقى 130 بلاغا يوميا..فيديو

قال الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن هيئة الإسعاف المصرية بها أسطول محترم من السيارات، ومسعفين يؤدون عملهم بكل دقة وأمانة، موضحًا أن سيارات الإسعاف منتشرة على الطرق السريعة لنقل المصابين لأقرب مستشفى حكومى.





وأشار الدكتور أحمد الجنزوري، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إلى أن الهيئة لها غرفة عمليات في كل محافظة، وعندما يطلب شخص سيارة إسعاف على الرقم 123 يتم على الفور توجيه سيارة إسعاف له من أقرب منطقة له.





وأضاف أن عدد خطوط الاتصال على هيئة الإسعاف زادت، مؤكدًا أنه حدثت طفرة في الاتصال، وأصبحت هيئة الإسعاف تتلقى 130 بلاغًا يوميا.





وتابع أنه يتم التعامل مع المصابين فى الأرض ومن ثم نقلهم للمستشفيات، أما بالنسبة للمرضى الموجودين فى المستشفيات فتكون حالتهم مستقرة ولكن يحتاجون لدرجة رعاية أكبر ويتم التنسيق من خلال الأطباء لنقلهم للمستشفيات وإبلاغ الإسعاف بنقلهم.





من ناحية أخرى، علَق مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، عن رد 4 مسعفين 370 ألف جنيه للشرطة في كفر الشيخ، قائلًا إن "الأمانة عنوان الإسعاف المصرية"، بدءا من القيادات وحتى الأفراد بالهيئة، موضحًا أن الموقف يتكرر بشكل يوميى خلال نقل المصابين ولكن المسعفين لديهم أمانة كبيرة ويسلمون الأموال للأمانات دائمًا.