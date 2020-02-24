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وزيرة الثقافة: الإعلان عن أجندة مصر الثقافية في مارس .. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:02 ص
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة
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هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة: إنه من المهم تعاون المجتمع المدنى بجميع قطاعات الدولة الأخرى، حيث إن أى مجتمع فى أى مكان بالعالم يزدهر فنيا وثقافيا بهذا التعاون.


وأضافت وزيرة الثقافة خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الرؤية المستقبلية لوزارة الثقافة هي نشر الفكر والمواهب على مستوى محافظات مصر.


 موضحة أنه خلال العامين السابقين تم إقامة عدد من المعارض بمحافظات لم تقم بها أى من تلك المعارض من قبل، حيث أنه تم تقديم 55 معرضا بمحافظات مصر.


وأشارت إلى أن مسرح التجوال نجح نجاحًا غير عادي في قرى وأماكن لم يفكر أحد بإقامة المعارض الثقافية بها، لافتة إلى أنه تقام بالشارع والميادين بالتنسيق مع وزارة الرياضة من أجل التفاعل المباشر.


وأوضحت أن وزارة الثقافة تقوم بإعطاء إهتمام كبير بإقامة معارض خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة مثل دار الأوبرا وتخرج مواهب متعددة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكوين فرقة شمس لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث أنهم يمثلون مصر الآن.


وأكدت أنه  تم الاعلان عن أن محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة  أنه تم البدء بإنشاء أجندة خاصة بالثقافة فى مصر فى 8 مارس ببور سعيد.


وأفادت أنه سيتم إقامة معرض الكتاب ومؤتمر وندوات وفرق فنية بأجندة الثقافة ببورسعيد، حيث أنها ستقدم فى المسارح والميادين، مؤكدة أنه سيتم التركيز كل عام بمحافظة مستقلة وحدها، موضحة أنه سيتم إفتتاح سينما ببورسعيد لعرض فيلم يوم 9 مارس.

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