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اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يدعو سكان المدينة للمشاركة في فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
دعا المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة للمشاركة فى فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة.

وقال المهندس شريف الشربينى: إن الفعاليات، تتضمن توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار (الزيتون – البرتقال – اليوسفى - الجوافة) وغير ذلك، وسيتم توزيعها على سكان المدينة بموجب بطاقة الرقم القومى، وكذا تنظيم ندوات من قبل وزارة البيئة عن مفهوم ودلالات مبادرة "اتحضر للأخضر" وأهميتها وكيفيتها، وكذا ندوات من قبل وزارة الصحة لتوعية الأمهات بالصحة البيئية المنزلية والحماية من فيروس كورونا وسرطان الثدى، كما تتضمن الفعاليات، تنظيم عروض فنية، وتسجيل أسماء السيدات الراغبات فى التطوع كرائدات بيئيات.​


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