جهاز 6 أكتوبر يدعو سكان المدينة للمشاركة في فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر

وقال المهندس شريف الشربينى: إن الفعاليات، تتضمن توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار (الزيتون – البرتقال – اليوسفى - الجوافة) وغير ذلك، وسيتم توزيعها على سكان المدينة بموجب بطاقة الرقم القومى، وكذا تنظيم ندوات من قبل وزارة البيئة عن مفهوم ودلالات مبادرة "اتحضر للأخضر" وأهميتها وكيفيتها، وكذا ندوات من قبل وزارة الصحة لتوعية الأمهات بالصحة البيئية المنزلية والحماية من فيروس كورونا وسرطان الثدى، كما تتضمن الفعاليات، تنظيم عروض فنية، وتسجيل أسماء السيدات الراغبات فى التطوع كرائدات بيئيات.​



