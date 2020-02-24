جاستين بيبر يتصدر لائحة الـ بيلبورد بألبومه الجديد Changes

تصدر النجم العالمي جاسيتن بيبر لائحة الـ بيلبورد بألبومه الجديد Changes ، بعد طرحه تزامنا مع عيد الحب الذي صادف الـ14 من شهر فبراير الجاري.





وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها جاستين بيبر لائحة الـ بيلبورد ، حيث سبق وحقق هذا الإنجاز بألبومه Purpose الذي طرح في 2015.، وظل متصدرا لـ 15 أسبوع على التوالي.





البوم Changes هو السابع لـ جاستين بيبر في مشواره الغنائي، وكان اول البوم للنجم الكندي عام 2010 وحمل اسم My World 2.0.





يذكر ان جولة جاستين بيبر الغنائية العالمية تبدأ من مايو 2020 و حتي سبتمبر 2020 ، وسوف يحيي بيبر 45 حفلا غنائيا.







