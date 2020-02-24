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أخبار العالم

لأول مرة منذ عقود.. كورونا يُعطل البرلمان الصيني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:50 ص
البرلمان الصيني
البرلمان الصيني
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شيماء مصطفى
أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنها ستعلق أعمال البرلمان لأول مرة منذ عقود، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "العربية".

كما أكدت مدينة ووهان الصينية أنها ستتراجع عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب تسجيل السلطات الصينية، 150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لينضموا إلى الأعداد الكبيرة من ضحايا الفيروس في العالم. 

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن هناك 409 حالات إصابة جديدة في الصين كذلك، ووصل عدد الضحايا إلى 2592 حالة. 

وكشفت دراسة جديدة أجراها علماء صينيين، أن فيروس كورونا المستجد  لم ينشأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين، كما كان يُعتقد في بادئ الأمر. 

وقال الباحثون وفق ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن فيروس كورونا تم استيراده من خارج سوق ووهان. 

وتوصل العلماء إلى أن فيروس كورونا الذي انتشر سريعا في سوق الماكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، جاء من الخارج، وليس من داخل السوق. 
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