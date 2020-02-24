ترامب: ملتزمون بالتعاون مع الهند لمكافحة الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الاثنين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع الهند في مجال مكافحة الإرهاب.





وأضاف ترامب على هامش زيارته إلى الهند والتي تستغرق يومين: "ملتزمون بالتعاون مع الهند بمواجهة خطر الإرهاب ومحاربة أيدلوجياته المتطرفة".





ومن المرجح أن تبحث الهند والولايات المتحدة شروط اتفاق التجارة المقبولة من الجانبين، بعد أن قلل ترامب من فرص التوصل إلى اتفاق تجاري كبير أمام تجمع جماهيري.





وترى واشنطن الهند بمثابة قوة توازن مع الصين، التي تسعى بشكل متزايد للهيمنة العسكرية والسياسية في جميع أنحاء آسيا.



