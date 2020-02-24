مجدي عبدالغني يلمح لـ إمكانية تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك اليوم

ألمح مجدي عبد الغني نجم الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة.
وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لحد دلوقت القمة المفترض على الورق تتلعب في ميعادها.. لم يجد جديد بشأن التأجيل الرسمي...فخلينا نقول يا صباح القمة".
ويصطدم قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك مجددًا، اليوم، الاثنين، في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما تقابلا الخميس الماضي، في بطولة كأس السوبر المحلي بالإمارات، وتوج بها الفريق الأبيض بركلات الترجيح.
تنطلق صافرة اللقاء بين عملاقي الكرة المصرية، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد القاهرة، وتُنقل المباراة عبر شاشة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشة ومؤمن حسن.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 15 مباراة، متفوقًا بفارق 14 نقطة، عن غريمه التقليدي الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة أيضًا، ولهما جولتان مؤجلتان.