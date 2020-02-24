مجدي عبدالغني يلمح لـ إمكانية تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك اليوم

ألمح مجدي عبد الغني نجم الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة.





وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لحد دلوقت القمة المفترض على الورق تتلعب في ميعادها.. لم يجد جديد بشأن التأجيل الرسمي... فخلينا نقول يا صباح القمة".



