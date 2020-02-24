كل شيء على ما يرام.. رئيس الخماسي الحديث: مصر آمنة من أى إصابات بالكورونا

كشف شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن مصر في أمان من أى إصابة بالكورونا ، قبل انطلاق كأس العالم للخماسي الحديث .





وأضاف العريان على هامش المؤتمر الصحفي لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، أن هناك تنسيقا مع كل مؤسسات الدولة من الشباب والرياضة والصحة لتأمين بعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس العالم .





وأتم: هناك فرق طبية تتابع البعثات المشاركة في البطولة وأنه يتم إجراء فحوصات طبية بشكل مستمر منذ وصولهم إلى مصر.



يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهي الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏



