القومي للبحوث يعتمد مخطط أول مجمع طبي بالعاصمة الإدارية

أصدر المركز القومى لبحوث الإسكان اعتمادا لمخطط اول مجمع طبي متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم 6 مستشفيات متخصصة بمساحات تبدا من 452 متر مربع، وكذا عدد 44 عيادة ومركز طبي متخصص بمساحات تبدأ من 48 مترا مربعا، وذلك إضافة إلى صيدلية ومركز أشعة ومعمل تحاليل حصري لتقوم بخدمة الحي السكني R3 المكون من 25 ألف وحدة سكنية من المتوقع أن تستقبل سكانها بدءا من 30 يونيو 2020 .





وحصلت "هندازا العقارية" المنفذة للمجمع الطبي الجديد، على موافقة وزارة الصحة لمشروعها بالعاصمة الجديدة، وذلك طبقا لقرار وزير الصحة رقم 402 لسنة 2015. و الذي اشترط لأي منشأة صحية تم انشاؤها بعد عام 2015 أن تكون حاصلة علي موافقة وزارة الصحة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.





والمجمع يركز فقط على الوحدات الطبية (المستشفيات – المراكز الطبية – العيادات)، وهو مصمم طبقا للشروط ومعايير جودة المنشآت الطبية والاكواد المصرية المحددة من وزارتى الإسكان والصحة.