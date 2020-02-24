هندسة جنوب الوادي تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية

نظمت كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل لتنصيب اتحاد طلاب الكلية.

تضمن حفل تنصيب الاتحاد، فقرات فنية متنوعة لطلاب الكلية و تكريم لمنسق الأنشطة الطلابية ومستشاري اللجان وتنصيب أمناء اللجان و الأمناء المساعدين.

و توجه الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية، بالشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهما الدائم للأنشطة الطلابية بالجامعة و حث الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة و الفعاليات التي تنظمها الجامعة في المجالات الثقافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية.