AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة جنوب الوادي تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:40 م
هندسة جنوب الوادي
هندسة جنوب الوادي
Advertisements
يوسف رجب

نظمت كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل لتنصيب اتحاد طلاب الكلية.

تضمن حفل تنصيب الاتحاد، فقرات فنية متنوعة لطلاب الكلية و تكريم لمنسق الأنشطة الطلابية ومستشاري اللجان وتنصيب أمناء اللجان و الأمناء المساعدين.

و توجه الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية، بالشكر لرئيس الجامعة  ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهما الدائم للأنشطة الطلابية بالجامعة و حث الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة و الفعاليات التي تنظمها الجامعة في المجالات الثقافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد عطية وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب، بأن الكلية تعتزم إقامة مجموعة متنوعة من الانشطة الرياضية و تقوم بتجهيز ملعب الكلية لاستضافة مختلف المنافسات.

 

اقرأ أيضًا

مواطن يطالب محافظ قنا بالتدخل لتحديد سعر عادل للأرض الصحراوية المستصلحة

https://www.elbalad.news/4186778

محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

https://www.elbalad.news/4186359

هندسة جنوب الوادي تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية
هندسة جنوب الوادي تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية
هندسة جنوب الوادي تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسوان تشارك بأسبوع الجامعات فى سوهاج .. صور

جامعة بنها تشارك في الملتقى الثاني للقيادات الجامعية

جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو الأمية.."صور"

المؤتمر الأول للتمريض بالمنيا يناقش الارتقاء بمعايير الجودة ومواكبة التكنولوجيا

تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يستضيف الدفعة 14 لبرنامج بناء القدرات

محافظ المنيا يناقش مع الجمعيات الأهلية تطوير منظومة النظافة

ترشيحاتنا

مارست الجنس مع 6 أشخاص وماتت.. تفاصيل وفاة مدمنة داخل زراعات الجيزة

مشروب معجزة يقضي على تساقط الشعر ويعالج مشاكل البشرة

18 جنيها ارتفاعا في اسعار الذهب اليوم الاثنين 24-2-2020

سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسني في لندن.. شاهد

للوقاية من فيروس كورونا.. الصحة العالمية توصي باتباع إجراءات مهمة.. فيديو

اتحاد الكرة يترقب.. الأهلي في انتظار الزمالك المنسحب بالقمة 120

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة سيدة أربعينية الفرار من السجن تنتهي بمشهد كارثي.. شاهد

ايفانكا وميلانيا ترامب تخطفا الانظار في الهند

بجيبة جلد .. نوال الزغبى تستعرض أناقتها