بورسعيد ترفع حالة الاستنفار بعد ليلة غزيرة بالأمطار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وشركة الصرف الصحي متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية، مشيرا بانه اصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة فجر اليوم ، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وشفط المياه.





وأضاف المحافظ، أن الفترة الماضية قد شهدت رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار ، والتعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة ورفعها وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة .





وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي موقف طارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار و توجيه الأجهزة المختصة نحوها .