بورسعيد ترفع حالة الاستنفار بعد ليلة غزيرة بالأمطار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وشركة الصرف الصحي متواجدة في الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية، مشيرا بانه اصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة فجر اليوم ، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وشفط المياه.
وأضاف المحافظ، أن الفترة الماضية قد شهدت رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار ، والتعامل مع سقوط الأمطار الغزيرة ورفعها وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة .
وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي موقف طارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار و توجيه الأجهزة المختصة نحوها .
هذا وقد شهدت أحياء بورسعيد في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنوبات البرق و الرعد لم تشهدها المحافظة منذ بداية فصل الشتاء
وبالرغم من تحسن الطقس نسبيا خلال أمس الأحد إلا أنه مع دقات الثانية صباح اليوم هطلت الأمطار بغزارة علي جميع احياء المحافظة وضواحيها مما دفع المواطنين للهروب إلى منازلهم من الكافيهات و الشوارع خشية تزايد العوامل الجوية السيئة
هذا ومن المنتظر استمرار هطول الأمطار على مدار اليوم وفق توقعات الأرصاد بنسب متفاوتة تبلغ ذروتها ، في الثامنة صباح اليوم برغم الاستقرار النسبي لدرجة الحرارة العظمى و التي تسجل 16 بينما تسجل الصغرى 12 درجة ، ومن المتوقع تصل سرعة الرياح الي 13 كم ساعة باتجاه شمالي غربي وتصل نسبة الرطوبة الي 77% .