رئيس حى الأسمرات: إحنا أول منطقة منعت التوك توك..فيديو

قال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات: إن هناك 12300 أسرة يعيشون حاليا بحي الأسمرات، بما يعادل ما لا يقل عن 100 ألف شخص، موضحا أنه تم تسكين حي الأسمرات 1 و2 بالكامل.





وتابع حسن غندور، من خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإدارة بصدد افتتاح حي الأسمرات 3، موضحًا ان كل العقارات مكونة من 10 طوابق و 2 مصعد كهربائي، وهذا كان عكس العشوائيات التي كان يسكنها المواطنين، وأن هدف الدولة هو التوسع الرأسي وليس الافقى، مؤكدًا أن كافة الخدمات متوفرة بحي الاسمرات.





وأضاف رئيس حى الأسمرات، يمكن أن نطلق على مشروع الأسمرات "كمبوند الأسمرات"، موضحا أن الأسمرات هو الحي الوحيد في القاهرة بدون توك توك، حيث غير مسموح بالدخول إليه تماما، وتم توفير 3 أتوبيسات تجوب الأسمرات بـ 1.5 جنيه.

وأوضح أن الحي به موقف يوفر كل وسائل المواصلات لكل المحافظة، وأن الدولة تيسر الامور لكل المواطنين سواء في المعيشة أو التنقل وايضًا التعليم وتساعده على تخليص كل الإجراءات اللازمة لبداية العام الدراسي في ميعاده.

وأشار إلى أن الحي أصبح يضم 3 مدارس نموذجية للتعليم الأساسي، ومدرستين للتعليم الفني، وفي بداية العام الدراسي الجديد سيتم افتتاح مدرسة أخرى، هناك فصول للتعليم المزدوج عن مجموع 140 بدلًا من 220 ولكن من أبناء الحي فقط، ويتيح فرصة دخول الثانوية العامة العائدين الاعدادية من الدور الثاني.