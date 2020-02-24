غدًا.. «المدينة الفاضلة في تاريخ الفلسفة» أمسية فكرية في مكتبة مصر الجديدة









تنظم مكتبة مصر الجديدة، بالقاهرة في السادسة مساء غدًا الثلاثاء، ضمن أنشطة مبادرة "الرواق"، أمسية فكرية بعنوان "المدينة الفاضلة في تاريخ الفلسفة".





"الرواق" مبادرة تحاول اقتراح نماذج مبتكرة في ممارسة الفلسفة؛ حيث لا تعتمد على ذلك اللقاء بين محاضر ومتخصّصين بل على نقاش أفقي بين حاضرين لا يجمعهم الاختصاص بل أفكار يتبادلونها حول أحد المواضيع.





وقالت إيمان مهدي مدير مكتبة مصر الجديدة، تهدف مبادرة الرواق إلى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل من خلال محاورات ومناقشات يديرها الكاتب عماد العدلي.





يأتي ذلك ضمن فعاليات المكتبة لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار الظلامية، ومواجهة الإرهاب، من خلال نشر التنوير.