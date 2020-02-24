حى الأسمرات: بنصدر سبح وسجاجيد وملابس داخلية لأوروبا.. فيديو

قال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إن حي الأسمرات به 3 مدارس تعليم أساسي، ومدرسة أخرى ثانوي صناعي، فضلا عن وجود فصول تعليم مزدوج، كاشفا أن الحاصل على الشهادة الإعدادية من أهالي الأسمرات ولم يستكمل تعليمه وعمره لم يتجاوز 40 عام،ا يتم إلحاقه بمركز التدريب الحرفي الذي يتبع وزارة التجارة والصناعة ليتعلم حرفة.

وتابع حسن غندور، من خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدارس يحصل على مكافأة شهرية بحد أدنى 220 جنيها وحد أقصى 3500 جنيه.





وأوضح رئيس حي الاسمرات، أن نسبة السلوك بين أهالي حي الأسمرات كانت 5%، بينما وصلت نسبة السلوك الآن إلى 65%، قائلًا: "الأطفال كانوا يخلعوا الإنترلوك بممرات الحي، وكل أسبوع نعمل جديد، والوضع تغير الآن".

وأضاف رئيس حى الأسمرات، أنه تم توفير فرص عمل للسيدات بحي الأسمرات بالمصانع، منوها بأن يتم تصدير ملابس داخلية للأطفال إلى ألمانيا من داخل حي الأسمرات منذ 13 شهرا، فضلا عن تصدير السبح لوجود مصنعين لتصنيعها بالحي، وايضًا مصنع للسجاد اليدوي الحرير ويتم تصديره الى امريكا منذ 7 أشهر.