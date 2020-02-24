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رياضة

كوميتيه الأهلي يتصدر الترتيب العام لبطولة الجمهورية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجحت فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي في التربع على صدارة الترتيب العام لمنافسات الكوميتيه الفردي تحت ١٤ سنة ناشئين وناشئات في بطولة الجمهورية.
، ليحقق كاراتيه الأهلي إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد إنجازاته خلال الفترة الاخيرة.

وحصد كاراتيه الأهلي الترتيب الأول للناشئين بعد حصول محمد أيمن على الميدالية الذهبية والمركز الأول بميزان تحت ٦٥ كجم، وحصول أحمد هشام على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في ميزان تحت ٤٥ كجم.

وعلى مستوى الناشئات فازت منة الهواري بالميدالية الذهبية والمركز الأول بميزان تحت ٥٠ كجم، وفازت شهد عاطف بالميدالية الذهبية والمركز الأول بميزان تحت ٥٦ كجم، فيما فازت آية هاني بالميدالية الفضية والمركز الثاني في ميزان تحت ٥٦ كجم.

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