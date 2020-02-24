بعد عودة جوميز من كسر الكاحل.. متى يرجع رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي





جوميز حل بديلًا في الدقيقة 59، لينال دعم وتشجيع كل من تواجد في ملعب الإمارات أمس، بعد عودته من إصابته الصعبة والتي تعرض لها في شهر نوفمبر الماضي.





جوميز تعرض لكسر في الكاحل الأيمن، في مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، إثر تدخل عنيف غير مقصود من الكوري الجنوبي سون هيونج مين، في مشهد مروع لكل من شاهده سواء لاعبين أو مدربين ، أو مشجعين، أو متابعين على الشاشة الصغيرة.





جوميز عاد ليشارك أمس في مباراة فريقه، بعد غياب دام 112 يومًا فقط، وهي مدة صغيرة بالنسبة لحجم إصابته، ولكن ماذا عن إصابة رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي؟





أعلن النادي الأهلي في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، إصابة لاعبه بتمزق في العضلة الخلفية، عقب مباراة نادي حرس الحدود في الدوري المصري، ليغيب عن الفريق 6 أسابيع كما أعلن النادي.





رمضان صبحي غاب عن الفريق حتى الآن 68 يومًا، قابلة للزيادة، بسبب إصابة تحتاج أقل من 40 يومًا فقط للتعافي منها، فاللاعب غاب عن مباريات كل من الإسماعيلي، والاتحاد السكندري، ومصر المقاصة، ونادي مصر، ونادي المقاولون العرب، ونادي بيراميدز، والنادي المصري، ونادي طلائع الجيش في الدوري المصري، بالإضافة لغيابه عن مباريات بلاتينيوم الزيمبابوي، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لغيابه عن مباراة كأس السوبر المصري أمام نادي الزمالك، وتأكد غيابه عن قمة الدوري المصري اليوم الإثنين، أي أن رمضان صبحي غاب عن صفوف الأهلي 13 مباراة في فترة إصابته.





رمضان صبحي غاب 13 مباراة في ظل حاجة الأهلي الشديدة لخدماته، في ظل ضعف مستوى لاعبي الخط الهجومي للمارد الأحمر، والفترة القادمة التي مقبل عليها الأهلي من مباريات حاسمة في كل البطولات.، وأيضًا استغلالًا للاعب والذي تعاقد النادي معه لمدة موسم فقط على سبيل الإعارة بمبلغ مالي كبير، الأمر الذي أغضب الجمهور الأهلاوي، وجعلهم يتسائلون، متى يعود رمضان صبحي للمشاركة مع النادي الأهلي.

شارك البرتغالي أندريه جوميز، متوسط ميدان نادي إيفرتون الإنجليزي، أمس الأحد، في مباراة فريقه، أمام نظيره نادي ارسنال، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.