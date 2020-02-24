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أخبار البلد

عبر الخط الساخن ..الكهرباء تتلقي 24 ألف شكوى خلال أسبوع

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
استعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا حول إجمالي عدد الشكاوى الواردة لخدمة الخط الساخن ۱۲۱ خلال أسبوع من 16 فبراير وحتى 3 فبراير ۲۰۲۰

وذلك استكمالا للمتابعة الدورية التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لخدمات المواطنين لتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

بلغت الشكاوى  حوالي ۲۳۹۸۳ شكوي نجحت الوزارة في الإنتهاء من معظمها بمعدل رد يصل إلى حوالي ٪۹۹ ، مما يؤكد على الإهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء لسرعة استجابة لحل شکاوی المواطنين .

وتضمن التقرير أيضأ عرضا مفصلا عن معدل الرد على الشكاوي الفنية والتجارية المقدمة من المواطنين على مستوى شركات توزيع الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية حيث بلغت عدد المكالمات الواردة للخط الساخن ۱۲۱ حوالى (8) مليون مكالمة منها حوالي 46۰۱۸۸۹ بلاغا فنيا و ۳۱۵۸۲۰ بلاغا تجاريا من شركات توزيع الكهرباء التسع.

وجدير بالذكر فإن قنوات التواصل المختلفة لتلقي شكاوي المواطنين تتمثل في المنظومة الإلكترونية تتلقى شكاوى الجميور والمتمثلة في الموقع الإلكتروني للوزارة ، الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة ( جهات حكومية - برقية . خطاب ۔ فاکس - تليفون ...)
تطبيق إرتفاع شكوى الفواتير و SMS ، وخدمة الخط الساخن ۱۲۱ التي تعمل على مدار ۲4 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية ، ونوابة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن ترفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفي أقل وقت ممكن.
عبر الخط الساخن ..الكهرباء تتلقي 24 ألف شكوى خلال أسبوع
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