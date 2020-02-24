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أخبار البلد

بعد نشرها بالجريدة الرسمية.. الأعلى للإعلام يبحث تطبيق اللائحة التنفيذية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:05 م
الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لبحث تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعد أن صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية.

ويناقش المجلس خلال اجتماعه المقرر له مساء اليوم نقل عدد من موظفيه إلى وزارة الدولة للإعلام، بعد اختيار مقرها الجديد في منطقة جاردن سيتي، وانتداب موظفين جدد من الهيئة الوطنية للإعلام، والانتهاء من وضع كشوف الموظفين. 

 وكان قد نشرت الجريدة الرسمية للدولة فى عددها رقم 7 اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، في قراره رقم 418 لسنة 2020.
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