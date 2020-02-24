محافظ البحيرة يكرم الأولى على الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى.. صور

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة حيث إنهم يمثلون الأمل والمستقبل المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصرنا الغالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة وتوفير جميع الإمكانات والوسائل التعليمية المتاحة لصقل وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها أحد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الاثنين للطالبة نوران فيصل سامى كفوري - الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة شبرا وسيم الإعدادية المشتركة بإدارة كوم حماده التعليمية، لحصولها على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري، وتعميق دراسة النحو لعام 2019 /2020 وقد تم تكريمها من قبل الجامعة العربية، ومنحها المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي للطالبة لتحفيزها وتشجيعها على مواصلة النجاح والتفوق متمنيًا لها دوام التوفيق في حياتها الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتها.

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أعرب المحافظ عن سعادته وفخره واعتزازه بتكريم الطالبة ابنة محافظة البحيرة، مؤكدًا أنها نموذج مشرف يحتذى بها هى وأقرانها من أبنائه المتفوقين فى جميع المجالات وحثها على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق في حياتها المستقبلية وتحقيق أهدافها وطموحاتها ووجه والطالبة بمشاركتها بمعرض دمنهور للكتاب فى نسخته الخامسة من خلال مجموعة من القصائد الوطنية وموهبتها فى اللغة العربية.



الجدير بالذكر أن الطالبة نوران تعد من الطلبة المتفوقين دراسيًا وحافظة للقرآن الكريم كاملًا ومجودًا وهى فى عمر الثمانى سنوات وحصلت على العديد من الجوائز فى مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

وكانت نوران شاركت فى مسابقة تحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو لعام 2019 /2020 والتى شارك فيها طلاب المرحلتين الثانوية والاعدادية من مصر والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين واليمن والعراق ولبنان وسلطنة عمان وعملية التقييم

وتنقسموالمسابقة إلى تقييم شفوى يضم عدة فروع فى اللغة وهى "النحو والصرف والبلاغة والأدب "وتقييم آخر تحريرى ويضم فروع "قراءة القرءان والإلقاء الشعرى والكلمة الإرتجالية " حيث إن المسابقة تقيس قدرات الطلاب في الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والثقافة اللغوية العامة.





وحصلت الطالبة نوران فيصل على الدرجة النهائية فى التقييم الخاص بالمسابقة وفاقت العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية وتم تصعيدها لتنافس على مستوى الوطن العربى.