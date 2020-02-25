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برلمان

برلمانى: زيادة حصيلة مصر من السياحة إلى 10 مليارات دولار سنويا فى هذه الحالة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:01 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده ،عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان انه من الممكن ان نزيد حصيلتنا من السياحة من خلال استغلال شواطئنا واثارنا التى تمثل الحضارة والتاريخ ، مشيرا إلى أنه فى حالة تحقيق ذلك؛ نستطيع ان نحقق دخلا يبلغ 10 مليارات دولار سنويا من السياحة.

وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه من الممكن استغلال السياحة بشكل اخر فى مجالى التعليم والصحة، وذلك من خلال تنمية الصحة و تنمية التعليم.

وأوضح أننا فى حاجة إلى معرفة كيف يتعامل المصريون مع السائح معاملة كريمة حتى يعود إلى مصر مرة أخرى ومعه ذويه، ولا نعامله معاملة سيئة تجعله لا يعود لمصر مرة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة توعية الشعب بما تمتلكه مصر من كنوز و اثار ومتاحف.

واختتم: السياحة صناعة يجب أن يتصدرها المحترفون وليس الهواه ، وبالتالى فلا يجب أن يكون الغرض من السياحة أن تكون تسلية وقت .
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