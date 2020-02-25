برلمانى: زيادة حصيلة مصر من السياحة إلى 10 مليارات دولار سنويا فى هذه الحالة

قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان انه من الممكن ان نزيد حصيلتنا من السياحة من خلال استغلال شواطئنا واثارنا التى تمثل الحضارة والتاريخ ، مشيرا إلى أنه فى حالة تحقيق ذلك؛ نستطيع ان نحقق دخلا يبلغ 10 مليارات دولار سنويا من السياحة.





وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه من الممكن استغلال السياحة بشكل اخر فى مجالى التعليم والصحة، وذلك من خلال تنمية الصحة و تنمية التعليم.





وأوضح أننا فى حاجة إلى معرفة كيف يتعامل المصريون مع السائح معاملة كريمة حتى يعود إلى مصر مرة أخرى ومعه ذويه، ولا نعامله معاملة سيئة تجعله لا يعود لمصر مرة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة توعية الشعب بما تمتلكه مصر من كنوز و اثار ومتاحف.



