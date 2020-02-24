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تكنولوجيا

بفضل موديم X60 .. هواتف أيفون 2021 أنحف وأصغر حجما

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:00 م
هواتف أيفون 2021
هواتف أيفون 2021 ستكون أنحف وأصغر حجما من المعتاد
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ندى على

ذكر موقع Ubergizmo أن شركة أبل ستقوم بالاستمرار في التعاون مع شركة كوالكوم الأمريكية  المتخصصة في مجال نظم الاتصالات لتصنيع المودم الخاص بهواتف أيفون الصادرة في 2021 والتى ستكون موديم  X60. 

وتقوم شركة كوالكوم بتصنيع هواتف أيفون 2020 والتى من المحتمل صدروها الشهر القادم وذلك بموديم  X55، وستكون الموديم المصنعة في هواتف أيفون العام القادم أصغر حجما، حيث ستكون 5nm أما التى يتم تصنعيها لهواتف العام الحالى فهى 7nm . 

وسيؤدى تصنيع الموديم لهواتف أيفون العام القادم بحجم أقل وهو 5nm  ، إلى صدور هواتف أيفون 2021 بأشكال أرفع وأكثر نحافة ، كما أنها ستكون أصغر حجما من هواتف أيفون المعتادة.   


ووفقا للموقع فإن شركة أبل تعمل على مشروع لإصدار موديم خاصة بها، بدلا من الاستعانة بشركة كوالكوم. 

ومن المحتمل أن هواتف 2021 ستحتوى على شاشات من نوع LCD بدلا من شاشات الـ  OLED، أما بالنسبة لزر بصمة اليد سيتم وضعه على جانب الهاتف، وليس في الشاشة الرئيسية مثل هاتف iPhone SE 2، كما ستعطى أهمية أكبر لزر بصمة الوجه.




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