بفضل موديم X60 .. هواتف أيفون 2021 أنحف وأصغر حجما





ذكر موقع Ubergizmo أن شركة أبل ستقوم بالاستمرار في التعاون مع شركة كوالكوم الأمريكية المتخصصة في مجال نظم الاتصالات لتصنيع المودم الخاص ب هواتف أيفون الصادرة في 2021 والتى ستكون موديم X60.





وتقوم شركة كوالكوم بتصنيع هواتف أيفون 2020 والتى من المحتمل صدروها الشهر القادم وذلك بموديم X55، وستكون الموديم المصنعة في هواتف أيفون العام القادم أصغر حجما، حيث ستكون 5nm أما التى يتم تصنعيها لهواتف العام الحالى فهى 7nm .





وسيؤدى تصنيع الموديم ل هواتف أيفون العام القادم بحجم أقل وهو 5nm ، إلى صدور هواتف أيفون 2021 بأشكال أرفع وأكثر نحافة ، كما أنها ستكون أصغر حجما من هواتف أيفون المعتادة.









ووفقا للموقع فإن شركة أبل تعمل على مشروع لإصدار موديم خاصة بها، بدلا من الاستعانة بشركة كوالكوم.





ومن المحتمل أن هواتف 2021 ستحتوى على شاشات من نوع LCD بدلا من شاشات الـ OLED، أما بالنسبة لزر بصمة اليد سيتم وضعه على جانب الهاتف، وليس في الشاشة الرئيسية مثل هاتف iPhone SE 2، كما ستعطى أهمية أكبر لزر بصمة الوجه.















