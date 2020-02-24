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محافظات

شاهد.. بدء فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ بالأقصر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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شمس يونس

انطلق اليوم الاثنين  بمحافظة الاقصر ، المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ والفتوي الدينية بمحافظة الأقصر والذي حمل عنوان " دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية " وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

 وبحضور الدكتور محمد عبد القادر حجازي نائب محافظ الأقصر الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور حسن القصبي الأمين المساعد لشئون البحث العلمي والشيخ أحمد محمود طايع مدير عام منطقة وعظ الأقصر والشيخ محمد الرملي حسين أمين عام بيت العائلة بالأقصر والأب أرمانيوس روماني راعي كنيسة السيدة العذراء ونخبة من علماء الأزهر والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .

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وأكد الشيخ أحمد طايع مدير منطقة وعظ الأقصر، على أن الدعوة إلى الله من أشرف الرسالات وهي رسالة وليست وظيفة وأن التعاون والتنسيق الكامل بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة قد أثمر في الوصول إلى أكبر عدد كبير من الجماهير في مختلف قرى ومدن المحافظة، وتم نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية الشاملة، وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته ، ونشر صحيح الدين لحماية الشباب من الأفكار الهدامة والمتطرفة ؛ وذلك لأن الشباب في هذه الأمة هم غرتها اللامعة وشمسها الساطعة وهم الدم الحار الذي يتدفق في شرايينها فيمد أطرافها بالحيوية والنشاط .

شاهد.. بدء فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ بالأقصر
شاهد.. بدء فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ بالأقصر
شاهد.. بدء فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ بالأقصر
شاهد.. بدء فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ بالأقصر
شاهد.. بدء فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ بالأقصر
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