ضبط 14 طن أحشاء حيوانات بثلاجة لحوم بالجيزة

صادر قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 14 طن أحشاء حيوانية "غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين داخل ثلاجة لحفظ اللحوم فى الجيزة .





وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام تنسيقًا وضباط إدارة مباحث التموين بالإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام مالك مخزن وثلاجة لحوم بدون ترخيص 33 سنة كائنة بمنطقة المنيب بدائرة قسم الجيزة ، بتجميع كميات كبيرة من الأحشاء الحيوانية ( غير صالحة للاستخدام الآدمي ) وإعادة تعبئتها بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولي مديرية التموين والأغذية بالجيزة تم استهداف المخزن والثلاجة بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالكهما وضبط 14 طن أحشاء حيوانية "غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها رائحة كريهة" .





بمواجهة المتهم أعترف بقيامه بتجميع المضبوطات بقصد إعادة تصديرها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام بتوجيه حملات تموينية مكثفه تستهدف تشديد الرقابة على تصنيع كافة المواد الغذائية والتصدي لحالات الغش التجاري لضبط الأسواق والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.



