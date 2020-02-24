مدير الدعوة خلال مؤتمر الوعظ بالأقصر: عقدنا 3611 ندوة توعوية بالمحافظة

قدم الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير الدعوة بوعظ الأقصر ، بالمؤتمر النصف سنوي لمنطقة الوعظ والفتوى الدينية بمحافظة الأقصر والذي حمل عنوان " دور منطقة وعظ الأقصر في المشاركة المجتمعية الإيجابية " عرضا بالأرقام عن الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في محافظة الأقصر وعدد الندوات التي تم عقدها بالأندية ومراكز الشباب 3611 ندوة .

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد القادر حجازي نائب محافظ الأقصر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور حسن القصبي الأمين المساعد لشئون البحث العلمي والشيخ أحمد محمود طايع مدير عام منطقة وعظ الأقصر والشيخ محمد الرملي حسين أمين عام بيت العائلة بالأقصر والأب أرمانيوس روماني راعي كنيسة السيدة العذراء ونخبة من علماء الأزهر والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .

واشار مدير الدعوة انه التواصل مع المدارس ومعاهد العلم التي تشكل وجدان الأطفال والنشء فكان عدد المحاضرات بالمدارس 1021 وفي المعاهد 1586 محاضرة وتم التواصل مع الهيئات والمصالح الحكومية بواقع 30 محاضرة ، كما تم إلقاء 157 محاضرة بالمصانع والشركات ؛ والتواصل مع الجهات الشرطية والأمنية بعدد 341 محاضرة بمراكز وأقسام الشرطة و36 محاضرة بالأمن المركزي و68 محاضرة بالسجون .

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وأضاف بانه بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي تم عقد 681 محاضرة بقصور الثقافة وكان لواعظات الأقصر دور محمود في نشر الوعي الديني بين السيدات على مستوى المحافظة بعدد 1772 درسا وعقدت محاضرات تفاعلية بعدد 2140 مع جمهور " المقاهي الثقافية " ناهيك عن دور المنطقة المتميز في لجان المصالحات في محافظة الأقصر وقنا وأسوان والمشاركة في فعاليات بيت العائلة المصرية والرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به المنطقة من دور هام وفعال في قضايا التحكيم " الخلع " والمصالحة بين الأزواج للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتجنبًا لتشرد الأطفال حيث إن الأسرة هي اللبنة التي يؤدي استقرارها إلى استقرار المجتمع هذا إلى جانب ما تقوم به منطقة وعظ الأقصر من نشاط في مجال الدعوة.