مزعج ومحرج للرجال.. أسباب وعلاج التثدي

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن التثدي من الحالات المرضية المزعجة التي تصيب بعض الرجال وتسبب لهم الإحراج، حيث تختلف درجة التثدي في حجمه الذي يبدو عليه ما بين التثدي الخفيف أو المتوسط أو الشديد، وبناء عليه يختلف شكل العلاج الأمثل ما بين العلاج بالأدوية، أو العلاج الجراحي .





وأوضح الدكتور محمد عماد أن هناك ما يسمى بالتثدي الكاذب أو التثدي الدهني، وهو الذي ينتج عن زيادة نسب الدهون في منطقة الصدر ،وغالبا ما يصيب هذا التثدي الرجال الذين يعانون من السمنة، وزيادة الدهون في الجسم، مما يؤدي إلى تراكم بعض من هذه الدهون في منطقة الصدر ، مؤكدا أن علاج التثدي الدهني يتم من خلال إتباع الحميات الغذائية تحت إشراف الطبيب حتى يتمكن المريض من إنقاص وزنه بدعم من التمارين الرياضية المستمرة، وفي حال فشلها يتم إجراء شفط الدهون من منطقة الصدر.









وأشار الدكتور محمد عماد إلى أنه على العكس تحدث الإصابة بالتثدي الحقيقي نتيجة زيادة نسبة هرمون الأستروجين وهو الهرمون الأنثوي، وبالتالي تزداد معه حجم الصدر، بينما يقل نسب هرمون التستوستيرونن وهو الهرمون الذكري، وعادة ما يسبب هذا التثدي انتفاخ والشعور بوخز أو ألم خفيف، وأحيانا ما ينتج عنه تورم والتهاب، غير أن هذا التثدي الحقيقي قد جانب واحد من الصدر أو كلا الجانبين.









وأكد الدكتور محمد عماد أن علاج التثدي الحقيقي عند الرجال يتطلب ضرورة التشخيص الطبي أولا لمعرفة سبب الإصابة، ودرجة التثدي، ومن ثم وصف العلاج الأنسب إما بالأدوية، أو بواسطة الجراحة من خلال إزالة دهون الثدي، واستئصال كافة الأنسجة الدهنية والغدية الموجودة في منطقة الثدي بهدف ضمان عدم عودة هذه المشكلة مرة ثانية.