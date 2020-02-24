وفد ألمانى يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون

وصرح سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم ان هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر. بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا

وصرح سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم ان هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر. بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا

وصرح سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم ان هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر. بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا

وذلك على مشارف مدينة اللاهون، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم. كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.

وذلك على مشارف مدينة اللاهون، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم. كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.

وذلك على مشارف مدينة اللاهون، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم. كان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار قد افتتحا حجرة الدفن فى 28 يونيو الماضى والتى كان قد اكتشفها العالم الانجليزى وليم فلندرز بترى عام 1889 .