رئيس الأولمبية: دعم كامل من القيادة السياسية لتحقيق إنجازات رياضية

عبر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، عن امتنانه من مساندة الدولة المتمثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في استضافة الأحداث الرياضية بشكل عام.





وأضاف حطب خلال كملته على هامش مؤتمر استضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 فبراير وحتي الأول من مارس المقبل.





وتابع رئيس الأوليمبية، مصر بلد الأمن والأمان وأصبحت محور استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.





وأتم حطب تصريحاته، لدنيا توجهات بمساندة الاتحادات الرياضية من أجل الاستعداد الجيد لمنافسات طوكيو، خاصة بعد أن تأهل التايكوندو بكوته الكاملة ، بجانب أن هناك اتحادات أخري لديه القدرة على حصد ميداليات أولمبية خلال الأولمبياد أمثال الكاراتيه والجمباز والسلاح .



