الجالية المصرية بروما: إنشاء إتحاد دولي لمكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط

أعلن المتحدث الإعلامي باسم الجالية المصرية فى روما إسلام السويسي، ومنسق حملة "كمل جميلك"، لدعم الرئيس السيسي فى أوروبا، عن إنشاء إتحاد دولى لمكافحة الإرهاب فى مصر والشرق الأوسط يكون مقره فى ايطاليا خلال الشهر المقبل.





وأضاف السويسي خلال تصريحات صحفية،:"الهدف من هذا الإتحاد هو ربط المصريين والإيطاليين والأرووبيين تحت مظلة واحدة لكي نظهر للعالم كله ان المصريون يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم".





ونوه إسلام السويسي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له دور كبير فى مواجهة التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية.





وأشار إلى أن هذا الاتحاد سيكون مقرة فى ايطاليا بالتعاون مع الجهات الرسمية الايطالية والمصرية وسيكون من ضمن المؤسسين له رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان الايطالي وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين في أوربا، وكذلك البرلمانية الايطالية سعاد سباعي وهى من اصل مغربي.





واكمل:"هدفنا الحقيقي هو كشف الدول التي تمول العمليات الارهابية في العالم مثل قطر وتركيا، ووضع هذه الدول علي القوائم السوداء لرعايتها الارهاب.





وأكد المتحدث باسم الجالية المصرية فى إيطاليا، أن قطر تمول الارهاب والتطرف والجماعات التابعه لها في ايطاليا فقط بأكثر من 50 مليون دولار سنويًا.



