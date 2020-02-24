سقوط تاجر هيروين يروج سمومه على أهالي عزبة خير الله بدار السلام

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط تاجر مخدرات يروج سمومه على أهالي عزبة خير الله بدار السلام .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن عاطل يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة عزبة خير الله بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .





وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال تواجده بشارع الحرية بمنطقة عزبة خير الله ـ دائرة القسم وبحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جراما ومبلغ مالي 1200 جنيه وهاتف محمول .





واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.