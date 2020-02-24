عرض فيلم حبيب في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ينافس فيلم "حبيب" للمخرج شادي فؤاد في مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي سينطلق خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس بمحافظة الأقصر بعد عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، مهندسة ديكور لورا هاني، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.