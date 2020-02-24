قرار عاجل من ترامب بسبب كورونا

تراجعت بشكل عاجل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى ولاية ألاباما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة ترامب تراجعت في خططها حول إجراءات الحجر الصحي لحالة مريض أمريكي مصاب بفيروس كورونا، بنقله من على متن سفينة الموت دايموند برينسيس، التي ضربها الفيروس إلى مدينة ألاباما الفيدرالية، وفق ما ذكر السيناتور "ريتشارد شيلبي".





ويأتي ذلك بينما تتصاعد المخاوف القادمة من الصين، التي تعد بؤرة الوباء الأكبر في العالم، علاوة على دول كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

ووجه السناتور ريتشارد شيلبي ، وهو سناتور جمهوري من الولاية .عبر تويتر. شكره لترامب.