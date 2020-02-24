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حوادث

مجلس الدولة غير مختص بدعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:03 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف وذلك لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس.

واستندت الدعوى إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم".

وأضافت ، أن خالد يوسف هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.

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