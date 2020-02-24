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اقتصاد

رجال أعمال الإسكندرية وسفارة اليابان يوقعان اتفاقية تعاون.. الأربعاء المقبل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
توقع جمعية رجال أعمال الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل،اتفاقية تعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، حيث تستهدف الاتفاقية دعم أنشطة الجمعية بمجالات التدريب المهني بمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بمنطقة بشاير الخير 1.

وصرح المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن وفد الجمعية سيلتقي سفير اليابان بمصر " ماساكي نوكي"، والوفد المرافق له بهدف توقيع البرتوكول ودعم سبل التعاون في الفترة القليلة المقبلة لدعم التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.

وأضاف صبري، أن الجمعية تعمل مع العديد من الجهات الخارجية بهدف توفير الدعم اللازم لمركز التدريب بغيط العنب، مشيرًا إلى أن الجمعية تستهدف وضع مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب كأحد أهم مراكز تخريج المتدربين الفنيين علي أعلي مستوي، وذلك من خلال شراكات مختلفة مع العديد من المؤسسات الداخلية والخارجية.

جدير بالذكر، أن مركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة بشاير الخير 1 أحد وحدات العمل التابعة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية والذي تم إفتتاحة 2006، بهدف دعم التدريب الفني والمهني وتوفير التشغيل ، حيث يستهدف المركز دعم التشغيل الفني للشباب وإعدادهم من خلال التدريب لسوق العمل.


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