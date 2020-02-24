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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يتابع مع عبدالعال مواجهة الأمطار التي شهدتها القاهرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:23 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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إيمان البكش
أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وذلك خلال جولته التفقدية التي يقوم بها اليوم الاثنين لمحافظتي المنوفية والقليوبية، حيث تابع الوزير مع محافظ القاهرة اتخاذ المحافظة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على بعض مناطق المحافظة بعد ظهر اليوم الاثنين وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار. 

وقال اللواء محمود شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة  لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات التي ستشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى. 

وطالب شعراوي من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أى طوارىء خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية.
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