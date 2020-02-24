نظير عياد: الأزهر حائط صد ضد الأفكار الخاطئة ويركز على لم شمل المجتمع

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال مؤتمر النصف سنوى لمنطقة الوعظ والفتوي الدينية بمحافظة الأقصر، إن الأزهر حجر عثرة وحائط ضد الأفكار الخاطئة ويكشف من خلال الإصدارات العلمية والقوافل الدعوية وحملة أمانة الكلمة الزيف والتضليل.

اضاف قائلا:" جئنا بهذه المؤتمرات لنعرض بضاعتنا على مؤسسات الدولة المختلفة لنسهم معا بشكل محوري في لم الشمل والحفاظ على المجتمع والإيمان التام بقيمة الأخوة الإنسانية من خلال بيت العائلة واحترام الكرامة الإنسانية والحرية ونبذ العنف والإرهاب" .





وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي وللتأكيد على التعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المعتدل بعيدا عن التطرف والإرهاب ويسهم في إبراز الدور الإيجابي للمنتسبين لهذه المؤسسة العريقة التي توجه إليها إتهامات جائرة من أقلام مأجورة تصف الأزهر بما ليس فيه





واضاف الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية ان الازهر استطاع في الآونة الأخيرة التصدي لحرب الشائعات التي انطلقت للإضرار بالدولة المصرية وقام بتصحيح المفاهيم في أروقته وفي كافة المراكز والهيئات والمؤسسات واستحدث وظيفة الداعية للتأكيد على دور المرأة الداعية وهي تجربة فريدة ورائدة في العالم بأسره فالعالم كالطبيب يفتش عن المرض ليكشفه ويشخصه ثم يقوم بالعلاج والدواء ونعمل من خلال لجان لم الشمل والوفاق الأسري لرأب الصدع وبناء الأسرة التي قد تضعف أمام ضغوطات الحياة .





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أوصي " عياد " وعاظ الأقصر بضرورة المحافظة على الميثاق والتأكيد على صورة العالم الأزهري والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وصناعة نموذج يحتذي به في العمل الوطني الذي يحقق الأمن والأمان والسلم والسلام.