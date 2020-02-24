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أخبار العالم

الجيش الليبي: السراج دمية في يد تنظيم الإخوان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدر الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، بيانًا شديد اللهجة رد فيه على الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال الجيش الوطني الليبي في بيانه الذي نشرته وكالة "سبوتنك" الإخبارية: "كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة"، مؤكدا أنه "يدار كواجهة من قبل الإخوان".

وأضاف أن حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان لا يعكس سوى الانتهاكات الكثيرة التي ارتكبتها مليشياته في مدينة مصراتة. 

وكان السراج قد قال، اليوم الاثنين إن "ليبيا تشهد حربا بالوكالة"، وإن البلاد "تمر بظروف استثنائية بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية".

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