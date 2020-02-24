المشدد 5 سنوات لمتهم في خلية مدينة نصر

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم وآخرين أنه في غضون أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها و ترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.





من جانبه نفى الدفاع عن موكله أن يكون منتميًا أو منضمًا فكريًا لتلك الجماعة، طالبًا ضم التقرير الأمني عنه أثناء فترة تجنيده، مؤكدًا للمحكمة أن خلال فترة التحريات كان مجندًا بإدارة المركبات، وقبض عليه خلال إجازته، مضيفًا بطلب ضم التقرير البحثي المودع بملف المُتهم بمصلحة السجون.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المُشدد خمس سنوات للمتهم إسلام طارق، وذلك في إعادة مُحاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".