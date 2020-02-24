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أخبار العالم

السودان تعلن عن موعد اجتماع دراسة مقترحات أمريكا عن سد النهضة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

كشف وزير المياه السوداني، ياسر عباس، اليوم الاثنين، أن اجتماعًا سيعقد نهاية شهر فبراير الجاري بالولايات المتحدة الامريكية لدراسة مقترحات واشنطن والبنك الدولي حول بناء سد النهضة. 

وقال عباس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"  إن "اجتماعا سيعقد يومي 28 و 29 فبراير الحالي بواشنطن لدراسة مقترحات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي للدول الثلاث حول بناء سد النهضة".

وأضاف: "سد النهضة يمكن أن يكون بداية التعاون للدول الثلاث والمحيط الإقليمي، فهو ميزة تفضيلية لإثيوبيا لإنتاج الكهرباء، وميزة للسودان للإنتاج الزراعي، وميزة لمصر في مجال الصناعة".

واختُتمت مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن على مدى يومين، بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، ورعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وممثلي البنك الدولي.

وتم الاتفاق على أن يُشارك الجانب الأمريكي مع البنك الدولي في بلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون أيام، للانتهاء منه وتوقيعه قبل نهاية فبراير الجاري.

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