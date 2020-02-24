تشكيل النصر والنجوم في مباراة القسم الثاني اليوم

تنطلق بعد قليل مباراة النصر في مواجهة النجوم ضمن الجولة السادسة عشر بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.





وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي:





عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأسامة الليبي وعبد الناصر اوشا ومحمود السيد وأحمد حسين وأحمد خليل وأحمد داهش ومؤمن عاطف وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد.





فيما جاء تشكيل النجوم كالتالي





محمد شحات في حراس المرمي وأحمد غريب وسيد جاد وأحمد ايمن ومحمد مصطفي ومصطفي محمد السعدني وحسن علي واسلام محمد ومصطفي جميل وجرجس مجدي وحسين حمدي .





ويدير اللقاء تحكيميا محمد يوسف حكم ساحة وخالد السيد مساعد اول واحمد مشرف مساعد ثاني وربيع ناجح ومراقب الحكام احمد رشاد ومراقب الحكام حمدي رضوان





ويحتل النصر المركز الثامن ب 19 نقطة فيما يحتل النجوم المركز الخامس ب21 نقطة







