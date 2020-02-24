وفد الاتحاد الأوروبي: نفعل دور المرأة في تلك التنمية الاقتصادية

قال إبراهيم العافية - ممثل وفد الإتحاد الأوروبي في مصر، إنه يتقدم بالشكر للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لاستضافة وفد الاتحاد الأوروبي، وبدأ بالترحيب بالحاضرين وشكر رئيس الجامعة وتحدث عن عراقة جامعة القاهرة ومكانتها في المنطقة.





وأكد خلال كلمته على إدراك الاتحاد الأوروبي بأن الشباب هم أعظم قوة في العالم بما يشكله من أغلبية لمعظم البلدان، فأكثر من نصف المصريين أعمارهم أقل من 25 عاما لذلك يوفر الإتحاد الأوروبي العديد من الفرص للشباب في مصر والعالم أجمع.





وتابع قائلًا: "هناك تحديات كبيرة في هذا الصدد ونحن نحاول تنمية وتعزيز تعاوننا مع الحكومات لمحاولة تفاديها، وريادة الأعمال أساس الإقتصاد المحلي، ونحن لا نغفل دور المرأة في تلك التنمية الاقتصادية لذا نسعى لتعزيز مساواة المرأة وتمكينها، فالإتحاد ملتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين فالمرأة نصف المجتمع".





وأوضح أن إشراك الشباب في برنامج السلام والأمن هو أمر أساسي للحفاظ عليه ونشره في جميع أنحاء العالم، كما انهى كلمته بشكره للشباب الحاضرين قائلًا: «إني لأشعر بالفخر من طاقاتكم وحماسكم».





استقبل صباح اليوم، رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والإتحاد الأوروبي للاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم.





وعقٌدت جولة تعريفية من قبل الإتحاد الأوروبي في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة اليوم الاثنين، لتعريف الطلاب بالمنح الدراسية وفرص التدريب المختلفة والبرامج والمشاريع التي يدعمها الإتحاد داخل وخارج مصر، حيث تم عرض نماذج وقصص ناجحة تلقت الدعم من مشاريع الاتحاد الأوروبي ليقوموا بإلهام الشباب وتحفيزهم.