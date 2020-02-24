AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وفد الاتحاد الأوروبي: نفعل دور المرأة في تلك التنمية الاقتصادية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التعليم

قال إبراهيم العافية - ممثل وفد الإتحاد الأوروبي في مصر، إنه يتقدم بالشكر للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لاستضافة وفد الاتحاد الأوروبي، وبدأ بالترحيب بالحاضرين وشكر رئيس الجامعة وتحدث عن عراقة جامعة القاهرة ومكانتها في المنطقة.


وأكد خلال كلمته على إدراك الاتحاد الأوروبي بأن الشباب هم أعظم قوة في العالم بما يشكله من أغلبية لمعظم البلدان، فأكثر من نصف المصريين أعمارهم أقل من 25 عاما لذلك يوفر الإتحاد الأوروبي العديد من الفرص للشباب في مصر والعالم أجمع.


وتابع قائلًا: "هناك تحديات كبيرة في هذا الصدد ونحن نحاول تنمية وتعزيز تعاوننا مع الحكومات لمحاولة تفاديها، وريادة الأعمال أساس الإقتصاد المحلي، ونحن لا نغفل دور المرأة في تلك التنمية الاقتصادية لذا نسعى لتعزيز مساواة المرأة وتمكينها، فالإتحاد ملتزم بتحقيق المساواة بين الجنسين فالمرأة نصف المجتمع". 


وأوضح أن إشراك الشباب في برنامج السلام والأمن هو أمر أساسي للحفاظ عليه ونشره في جميع أنحاء العالم، كما انهى كلمته بشكره للشباب الحاضرين قائلًا: «إني لأشعر بالفخر من طاقاتكم وحماسكم».


استقبل صباح اليوم، رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والإتحاد الأوروبي للاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم.


وعقٌدت جولة تعريفية من قبل الإتحاد الأوروبي في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة اليوم الاثنين، لتعريف الطلاب بالمنح الدراسية وفرص التدريب المختلفة والبرامج والمشاريع التي يدعمها الإتحاد داخل وخارج مصر، حيث تم عرض نماذج وقصص ناجحة تلقت الدعم من مشاريع الاتحاد الأوروبي ليقوموا بإلهام الشباب وتحفيزهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد جامعة القاهرة في ملف تمكين المرأة لعام 2019.. الخشت: أسسنا بيئة تنافسية عادلة لتمكين الكفاءة بصرف النظر عن النوع.. الهيكل الأكاديمي لإدارات الجامعة يكشف الإنجازات الواقعية للتمكين بمعيار الكفاءة

رسائل مهمة للطلاب في احتفالية الفيفا والكاف بجامعة القاهرة

من قلب دبي.. ماي تشارك منتدى المرأة العالمي.. ورئيس وزراء بريطانيا السابقة تشدد على ضرورة تحفيز الأجيال الجديدة من الشابات على تولي مواقع قيادية

سفير الإتحاد الأوروبي يستعرض منحا جديدة لطلاب جامعة القاهرة

الاتحاد الأوروبي في جامعة القاهرة.. والخشت: الاقتصاد هو الصانع الحقيقي لتقدم الدول

ترشيحاتنا

هل هتنزل المرة دي كالعادة.. الزمالك والانسحاب من الدوري.. حكاية كل موسم

هل المكياج ينقض الوضوء وحكم الوضوء بالمانيكير.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

محمود الخطيب يعتذر عن عدم حضور مباراة الأهلي والزمالك اليوم

عيل صغير والشيطان سايقه.. باسم سمرة مطلوب على جوجل بعد رده العنيف على محمد رمضان

صورة ملابس نسائية على وجه رئيس وزراء إيطاليا..ضجة على السوشيال ميديا

مصادر: الزمالك يتراجع عن الانسحاب.. ويلعب القمة بالناشئين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقلبات الطقس.. 10 ستايلات مناسبة للخروج مساء

طريقة تحضير القهوة التركية أحلى من الكافيهات

جينفير لوبيز وخطيبها يحتفلان بعيد ميلاد توأميها.. صور