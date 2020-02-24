ضبط ١٠ كيلو بانجو وأفيون بحوزة شخصين في أسيوط

ألقى ضباط مباحث مركز أسيوط، القبض على عامل وموظف وبحوزتهما 5 كيلو جرام من نبات البانجو و 5 كيلو جرام من الأفيون بقصد الاتجار بقرية منقباد.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز أسيوط من ضبط "م.ا.ا" 36 سنة، موظف بشركة أدوية ومقيم بقرية منقباد دائرة المركز، وبحوزته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المطبوخ الفوله، و5 كيلو جرام من الأفيون، وسلاح أبيض مطواة و5 قطع لمادة الحشيش المخدر.



