AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ١٠ كيلو بانجو وأفيون بحوزة شخصين في أسيوط

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
ألقى ضباط مباحث مركز أسيوط، القبض على عامل وموظف وبحوزتهما 5 كيلو جرام من نبات البانجو و 5 كيلو جرام من الأفيون بقصد الاتجار بقرية منقباد.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز أسيوط من ضبط "م.ا.ا" 36 سنة، موظف بشركة أدوية ومقيم بقرية منقباد دائرة المركز، وبحوزته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المطبوخ الفوله، و5 كيلو جرام من الأفيون، وسلاح أبيض مطواة و5 قطع لمادة الحشيش المخدر.

وتم ضبط "ا.م.ا"  عامل 22 سنة، ومقيم قرية منقباد  وبحوزته مسدس وسلاح أبيض "مطواة" وأقراص مخدرة، بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

للخلف در..الزمالك يتراجع عن خوض تدريبه اليوم قبل القمة أمام الأهلي

عيل صغير والشيطان سايقه.. باسم سمرة مطلوب على جوجل بعد رده العنيف على محمد رمضان

خطوة جديدة تؤكد انسحاب الزمالك من القمة أمام الأهلي بالدوري

راحة في الفوضى.. رسالة غامضة من أحمد فهمى لجمهوره | شاهد

ثاني وثالث أكبر بؤرة وباء في العالم..أرقام جديدة مرعبة عن كورونا

ليست المرة الأولى.. تاريخ انسحاب الزمالك أمام الأهلي في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقلبات الطقس.. 10 ستايلات مناسبة للخروج مساء

طريقة تحضير القهوة التركية أحلى من الكافيهات

جينفير لوبيز وخطيبها يحتفلان بعيد ميلاد توأميها.. صور