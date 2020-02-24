ضمن قافلة جامعة القناة.. علاج 522 حالة وندوة تثقيفية عن فيروس كورونا بالسويس





كما تم عمل ندوة فى التثقيف الصحى عن كيفية اتخاذ الاجراءات الوقائية من أمراض الإنفلونزا وفيروس كورونا عن طريق النظافة المستمرة.



وتناولت الندوة تعريف الأهالى الاستخدام الصحيح لوسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، وفي مجال الطب البيطرى، تم الكشف على ٧١٩ حاله بيطريه من اغنام ابقار وجاموس ودواجن مع صرف الأدوية لها.



كما شملت القوافل ندوة عن الارشاد الزراعى، مع عدد من المزارعين والإجابة على اسئلتهم حول مشاكل تفادي إصابات المحاصيل والأشجار من الأمراض والحشرات وطرق التسميد والري السليم لاشجار المانجو وتقليم أشجار النخيل ووقاية محاصيل القمح من الإصابات.



كما تم توزيع المبيدات المنصرفة من قبل الجامعة بالمجان على المزارعين.

انطلقت اليوم قوافل الإصحاح البيئي بجامعة قناة السويس إلى قرية شندورة بمحافظة السويس، بإشراف عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية ووفاء أمام مدير إدارة القوافل.ضمت القوافل خدمات فى جميع التخصصات الطبية والصيدلة والأسنان والتثقيف الصحي إضافة إلى الطب البيطرى والارشاد الزراعى، حيث تم الكشف على٥٢٢ حالة طبية مع صرف الأدوية بالمجان لكل حالة .