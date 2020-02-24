خلال لقائه وزيرتي الصناعة والتخطيط.. عابد يطالب بإنهاء المبنى الجديد لقومي حقوق الإنسان

استقبل علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم كلا من الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبحضور عدد كبير من النواب.





وطالب النائب علاء عابد من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بضرورة الانتهاء من مبني المجلس القومي لحقوق الانسان الجديد بالتجمع الخامس وتوفير الميزانيه كامله له مؤكدا أن هذا المبني هو واجهة مصر أمام العالم الخارجي وأيضا أمام المجتمع المصري والشباب بخاصة الذى يقدر ويعرف تماما معنى إهتمام الدوله بمجال حقوق الإنسان وأهمية المواطن لديها وحقوقه وحريته.





ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط على توفير جميع الاعتمادات المالية التى يحتاج إليها المبنى الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس خلال العام الحالي ، مؤكدة مدي إهتمام الوزارة والدوله بهذا المبني الذي يعنى لنا الكثير.





ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان الشكر للوزيرة الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة قائلا: نعلم مدي جهدك وتاريخك وننتظر منك تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة الإنتاج والعمل علي تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية وأن تعود مصر للموقع الصدارة فى الإنتاج والتصدير للخارج وبخاصة المنتجات التى تشتهر بها مصر، مؤكدا جهوده "جامع" فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .