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تعليم

تأمين وأمن المعلومات.. ندوة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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نبيل أبو السعود

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات، ندوة بعنوان "تأمين وأمن المعلومات"تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف  الدكتور نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات،  حاضر خلالها الدكتور أحمد صادق المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بحضور عدد من طلاب الكلية.


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واستعرض الدكتور أحمد صادق خلال الندوة طرق تأمين المعلومات على شبكة الانترنت وتشفير البيانات وحمايتها من الاختراق مشيرًا أنه خلال الفترة الحالية والتى تشهد طفرة كبيرة فى تطور وتعدد وسائل التكنولوجيا واستخدامها فى كافة المجالات تطورت أيضا أساليب الحماية من التجسس والاختراق لتشمل بيانات التسجيل، ملحقات التشفير، البصمة الشخصية .


وأكد على أهمية وضع برامج الحماية ومضادات الفيروسات على الأجهزة المستخدمة وتحديثها بصفة دائمة مع عدم استخدام مواقع غير مؤمنه أو فتح رسائل إلكترونية مجهولة المصدر لوجود العديد من الثغرات تسمح لمصممى برامج الاختراق والفيروسات الدخول اليها بطرق مختلفة والاستيلاء على البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين.


وأضاف  أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة لتأهيل الطلاب فى مهارات الحاسب الآلى وأمن المعلومات وتشمل دورات تدريبية مجانية فى الشبكات والبرمجة وأمن المعلومات مما يساهم فى تأهيل كوادر شابة مؤهلة على مواكبة التطورات العالمية المتلاحقة في المجال التكنولوجي وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية فى خطة التنمية المستدامة 2030 .


تأمين وأمن المعلومات.. ندوة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم
تأمين وأمن المعلومات.. ندوة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم
تأمين وأمن المعلومات.. ندوة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم
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