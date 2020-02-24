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محافظات

تعرف على موعد وأماكن انقطاع الكهرباء في بني سويف

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا وعلى مدار 4 أيام  قادمة "بداية من غد الثلاثاء وحتى السبت القادم "عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

وأوضح قطاع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري عن منطقتى العبور ومقبل لإجراء صيانة بمغذي التطبيقيين، فيما يتم فصل التيار يوم الأربعاء 26 فبراير عن منطقة ميدان حارث ومحطة السكة الحديد لصيانة مغذي الإشارات، بينما يتم فصل التيار يوم الخميس 27 فبراير عن حى الزهور لصيانة مغذي الثلاجة بشارع مستشفى الصدر، في حين يتم قطع التيار يوم السبت 29 من نفس الشهر عن شارع الجمهورية لصيانة مغذي الحرية.

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وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.


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