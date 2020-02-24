بزكاتك .. اكفل أسرة بمشروع صغير..مبادرة بتضامن الغربية

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "بزكاتك .. اكفل أسرة بمشروع صغير" .





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبالتعاون مع الأورمان.





وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية إلى أن المبادرة تستهدف التأكيد على الانتقال بشكل الدعم المقدم إلى الأسر الأكثر احتياجا من المساعدات الموسمية والإعانات المرحلية، إلى توفير دخل شهرى ثابت للأسرة بإمدادها بمشروع تنموى صغير ومتناهى الصغر.





كما أن المبادرة تعمل على توفير المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية فى القرى المستهدفة، وتناسب مع إمكانيات وقدرات الأسرة المتلقية للمشروع، بما يضمن نجاح المشروع وفرص التسويق، وبما يحقق الهدف العام وهو الانتقال بالأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج.





وأضافت، أن تلك المشروعات ستتنوع بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، ما بين توزيع قروض حسنة، وتسليم أكشاك، ورؤوس مواشي، للأسر الأكثر احتياجا .

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