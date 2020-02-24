لمدة ثلاثة أسابيع .. شمال سيناء تستعد لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة

استعدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف استكمال خطة مصر للقضاء علي هذا المرض.



وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن استعداد كافة الأجهزة في القطاع الصحي على مستوى المحافظة لبدء تنفيذ الحملة خلال الفترة من الأحد الموافق الثامن من شهر مارس المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع.



أضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تشمل تطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات من مختلف المتواجدين على أرض المحافظة من مصريين وأجانب، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة .



وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات والمدارس، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.



يذكر أن المسبب لمرض الحصبة هو فيروس الحصبة ، ويتمثّل هذا المرض بظهور طفوح جلدية مميّزة للمرض، قد يؤدي المرض إلى ظهور مضاعفات، مثل: التهاب الحنجرة، التهاب العينين، نزلة، سعال، التهاب الرئة والتهاب الدماغ.

