AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمدة ثلاثة أسابيع .. شمال سيناء تستعد لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:13 م
تطعيم
تطعيم
Advertisements
احمد صالح
استعدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف استكمال خطة مصر للقضاء علي هذا المرض.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن استعداد كافة الأجهزة في القطاع الصحي على مستوى المحافظة لبدء تنفيذ الحملة خلال الفترة من الأحد الموافق الثامن من شهر مارس المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع.

أضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تشمل تطعيم الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات من مختلف المتواجدين على أرض المحافظة من مصريين وأجانب، وذلك  في  جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات والمدارس، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

يذكر أن المسبب لمرض الحصبة هو فيروس الحصبة ، ويتمثّل هذا المرض بظهور طفوح جلدية مميّزة للمرض، قد يؤدي المرض إلى ظهور مضاعفات، مثل: التهاب الحنجرة، التهاب العينين، نزلة، سعال، التهاب الرئة والتهاب الدماغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تطعيم ٦.٥ مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائي

450 فريقا طبيا للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في سيناء

للقضاء على المرض اللعين.. تطعيم 351 ألفا ضد مرض شلل الأطفال في كفر الشيخ .. وتوفير 227140 جرعة لتطعيم 197510 طفل في الأقصر

تطعيم 33312 طفلا ضمن الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالوادي الجديد

بسبب حملة التطعيم.. سيدة فلسطينية تشكر مصر على رعايتها لجميع الجنسيات

تطعيم 36794 طفلا ضد مرض شلل الأطفال في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

مسؤول بـ الزمالك: لن نخوض مباراة القمة أمام الأهلي

طفل يلقى مصرعه غرقًا أمام والديه خلال رحلة عائلية.. تفاصيل مؤلمة

محمود الخطيب يعتذر عن عدم حضور مباراة الأهلي والزمالك اليوم

مش هغني تاني في مصر.. محمد رمضان يرد على نقابة المهن الموسيقية ..فيديو

طفلة عمرها 25 عاما.. سيدة تعيش حياتها كرضيعة وتنفق مبالغ طائلة على الحفاضات.. تفاصيل

لابسين زي بعض.. أحدث ظهور لزوجة رامي جمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يلقى مصرعه غرقًا أمام والديه خلال رحلة عائلية.. تفاصيل مؤلمة

طفلة عمرها 25 عاما.. سيدة تعيش حياتها كرضيعة وتنفق مبالغ طائلة على الحفاضات.. تفاصيل

بعد تقلبات الطقس.. 10 ستايلات مناسبة للخروج مساء